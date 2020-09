Les gendarmes de Charente lancent un appel à témoins après deux accidents mortels dans la même nuit

Deux accidents de la route ont fait deux morts dans la nuit de samedi à dimanche en Charente. Une jeune femme de 19 ans s'est tuée à Marsac et un homme de 51 ans est mort à Etagnac. Dans les deux cas les gendarmes lancent un appel à témoins.

Deux accidents de la circulation ont fait deux morts dans la nuit de samedi à dimanche sur les routes de Charente. Chaque fois l'automobiliste était seul en cause, une jeune fille de 19 ans s'est tuée à Marsac et un homme de 51 ans a trouvé la mort à Etagnac. Les deux accidents ont eu lieu entre 5h et 5h30. Les gendarmes lancent deux appels à témoins.

Le premier accident s'est produit sur la D939 dans le sens Angoulême-Rouillac. Une jeune femme de 19 ans qui rentrait chez ses parents en Charente-Maritime a perdu le contrôle de sa voiture et a terminé sa course contre un arbre. C'est une automobiliste qui a prévenu les secours mais à leur arrivée la conductrice était décédée. La gendarmerie lance un appel à témoins pour comprendre ce qui s'est passé. En as d'informations contactez la brigade de Mansle au : 05.45.20.30.19

Un deuxième accident mortel dans le Confolentais

La route décidément meurtrière en Charente cette nuit, puisque à quelques minutes d'intervalle un deuxième accident était signalé à Etagnac sur la départementale 193, route de Saugond. Cette fois c'est un homme de 51 ans qui a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un poteau. Le conducteur est décédé malgré les soins qui lui ont été prodigués. Là encore la gendarmerie cherche à comprendre et lance un appel à témoins. Vous pouvez contacter la brigade de Confolens si vous pensez lui être utile au : 05.45.84.04.55.