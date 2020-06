Les gendarmes de Charente lancent un appel pour identifier des objets volés

Des dizaines d'objets ont été retrouvés au domicile de personnes soupçonnées de vol aggravé aux environs de Roumazières-Loubert en Charente. Ce sont les gendarmes de la brigade de Terres-de-Hautes-Charente qui ont mis la main sur le butin, ils cherchent à identifier leurs propriétaires. Il y a des outils, beaucoup de matériel Hi-fi, du matériel de jardinage etc. Certains ont pu être dérobés récemment, d'autres il y a plusieurs mois. Des particuliers, des commerces ou des associations sont concernés, dans les secteurs d'Angoulème et de Confolens comme l'indique la gendarmerie de Charente sur sa page Facebook. Mais les vols ont pu être commis dans les départements limitrophes, et dans toute la Charente.

Tous ces objets ont été photographiés un à un par les gendarmes de Charente qui lancent un appel aux particuliers, associations ou commerçants victimes de vol. Il y en a plus d'une soixantaine, visibles sur leur page Facebook. Si vous les reconnaissez, et même si vous avez un doute, vous pouvez appeler le 17 ou la brigade de gendarmerie de Terres-de-Haute-Charente au 05.45.71.30.02