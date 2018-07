Côte-d'Or, France

Dans un communiqué la gendarmerie précise : compte tenu de la dangerosité de certains auteurs présumés et de la sensibilité de l’enquête, leur interpellation a nécessité l’emploi de moyens spéciaux tels que le groupe d’observation et de surveillance de Dijon, la section aérienne ( de Dijon, l’antenne GIGN, le peloton de surveillance et de protection , le peloton de surveillance et d’intervention de gendarmerie SABRE de Dijon, le PSIG de Beaune et 3 équipes cynophiles. Côté enquête, 30 militaires de la compagnie de gendarmerie départementale de Dijon et des gendarmes.

L'ensemble du réseau identifié a été interpellé le 4 juillet au matin, 10 individus ont été placés en garde à vue. A l’issue de leur audition, 5 d’entre eux ont été mis en examen devant le juge d’instruction, 2 faisant l’objet d’un contrôle judiciaire et 3 d’une incarcération en maison d’arrêt.

Lors de ce coup de filet les gendarmes ont saisi près de 4 kg de résine de cannabis, dont 38 pains de 100 grammes conditionnés, 100 grammes d'héroïne, 60 grammes de cocaïne et un pistolet automatique chargé.