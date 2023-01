Les gendarmes de Dordogne arrêtent un homme qui menace de se suicider devant ses enfants

Les gendarmes ont peut-être empêché le pire d'arriver dans cette maison de Vergt, en début de soirée lundi 24 novembre. Une femme compose le 17 paniquée, son compagnon menace de mettre fin à ses jours devant elle et leurs enfants, et il menace de l'emporter avec lui. Il a des armes dans la maison.

Les militaires de la brigade de Vergt et le PSIG, les gendarmes formés à faire face à des suspects armés, arrivent sur place le plus rapidement possible. L'homme se laisse interpeller en douceur, la femme et les deux adolescents de la famille sont mis en sécurité.

Une carabine à plomb et un fusil dans la maison

Dans la maison, les gendarmes trouvent deux armes, une carabine à plomb et un fusil, ainsi que des munitions. Elles n'ont pas été déclarées.

Placé en garde à vue, l'homme était toujours interrogé par les gendarmes dans la journée de mardi, en attendant une décision du parquet sur d'éventuelles poursuites judiciaires. Il n'a aucun antécédent judiciaire.