Les gendarmes de Dordogne interviennent pour empêcher un homme armé d'un couteau de se suicider

Les gendarmes de Dordogne ont été appelés vers 22h30 jeudi soir à Val de Louyre et Caudeau, parce qu'un britannique de 63 ans menaçait de se suicider. La veille ils étaient déjà intervenus pour une dispute avec sa compagne.

Il sort avec un couteau

A leur arrivée sur les lieux, les gendarmes essayent de discuter avec le soixantenaire, mais celui-ci refuse. Il sort à plusieurs reprises de la maison pour leur dire qu'il ne veut pas voir de pompiers ou de gendarmes autour de chez lui, et il leur donne cinq minutes pour partir. Les gendarmes se cachent derrière la haie du voisin. Et quand l'homme ressort une nouvelle fois, ils constatent qu'il tient un couteau de cuisine. Le britannique s'approche du maire, des pompiers et de quelques voisins. C'est là que les gendarmes se glissent derrière lui, et le maîtrisent avec un pistolet à impulsion électrique. L'homme n'est pas blessé.

Il a été pris en charge par les pompiers, et transporté à l'hôpital de Bergerac.