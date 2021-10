Les gendarmes de Dordogne lancent un appel à la vigilance contre les vols sur les parkings des cimetières

Les gendarmes de Dordogne lancent un appel à la vigilance à l'occasion de la Toussaint : verrouillez votre voiture, ne laissez pas de sac visible à l'intérieur, et ne laissez pas les clefs sur le contact

Comme chaque année à la Toussaint, des voleurs prennent pour cible les voitures des personnes qui viennent fleurir les tombes de leurs proches. Policiers et gendarmes appellent à la vigilance ; ils conseillent de ne rien laisser dans les véhicules et de bien verrouiller portes et fenêtres. Sur leur page Facebook les gendarmes de la Dordogne ont spécialement lancé un appel à la vigilance : Les fêtes de la Toussaint sont malheureusement chaque année marquées par une recrudescence des vols à la roulotte aux abords des cimetières. Chaque année à la Toussaint, une vingtaine de plaintes sont déposées en Dordogne pour des « vols à la roulotte » (c'est à dire dans les voitures) : la moitié dans les commissariats, l'autre moitié chez les gendarmes.

Petit butin, gros tracas

Le patron des gendarmes de Dordogne, le colonel Louis Pauty, constate souvent le même scenario : "devant les cimetières, les gens qui vont déposer des fleurs oublient de fermer les portes de leur véhicule, ou laissent apparents des objets comme leur téléphone portable ou un sac à main, ce qui suscite la convoitise de voleurs qui ouvrent la porte voire cassent une vitre. Le préjudice est souvent mineur - de quelques dizaines d’euros - mais c’est beaucoup de tracas pour réparer la vitre, et faire refaire des papiers, un permis de conduire ou une carte grise, ou une carte d’identité." La recommandation de bon sens, c’est donc ne rien laisser de valeur dans un véhicule, et de le verrouiller.