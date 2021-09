Les gendarmes de Gaillac veillent sur le vignoble pendant les vendanges, période à hauts risques

Beaucoup de saisonniers, du matériel très cher mobilisé : dans le vignoble gaillacois on sait que les vendanges peuvent attiser les convoitises. Les gendarmes du Tarn surveillent particulièrement les lieux notamment avec le pool viticole créé il y a un an.

Depuis un an, la gendarmerie de Gaillac (Tarn) surveille particulièrement les vignes et le vignoble. Une dizaine de militaires font partie du pool viticole créé il y a un an. Le but c’est d’être au plus proches de 300 à 400 domaines qui composent le Gaillacois.

Et évidemment, en ce moment, avec les vendanges (qui ont été lancées autour du 15 septembre), les gendarmes sont particulièrement attentifs. Ils font des rondes dans le vignoble, mais vont aussi à la rencontre des vignerons.

Caroline David accueille les gendarmes dans son domaine Clément Termes à Lisle sur Tarn. © Radio France - SM

Voleurs de sécateurs

Une initiative qui est très bien accueillie par les vignerons. Et elle a aussi porté ses fruits. L’adjudant Jean-Philippe Berlic dirige ce pool viticole. Il raconte comment ce réseau a permis de démanteler un réseau de voleurs de sécateurs électriques à 1.200 euros la pièce. Un préjudice de près de 12.000 euros.

Car évidemment les vendanges, c’est clairement un moment où des centaines de saisonniers circulent sur le territoire confirme le capitaine Arnaud Couric. "Il y a des personnes embauchées pour les besoin de la saison, des personnes que les vignerons ne connaissent pas forcément. Et il y a donc parmi eux une proportion incompréhensible d'auteurs d'actes malveillants."

L’adjudant Jean-Philippe Berlic Copier

Les vignerons se disent eux rassurés par cette présence. Car les vendanges c’est un moment critique pour les vignerons. Ils travaillent beaucoup et il y a aussi beaucoup monde sur leur domaine raconte Caroline David vigneronne du Château Clément Termes. "Les domaines sont ouverts, les vignes ne sont pas clôturées. Ça va, ça vient. Il n'y a pas d'heure, on est pas forcément attentifs parce que les journées sont longues, parce qu"il y a la fatigue, qu'on est très pris parce que se passe en cave. Alors la présence des gendarmes nous rassurent oui."

Le pool viticole se rend dans chaque domaine. © Radio France - SM

Les gendarmes qui ont aussi mis en place une messagerie de groupe avec les vignerons, ce qui permet de communiquer très rapidement avec eux.