Les gendarmes de Haute-Garonne lancent un appel à témoins pour retrouver un quinquagénaire à Revel

M. Costes n'a plus donné de signe de vie à Revel depuis le 8 mars.

Benoît Costes, un habitant de Revel, n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis la soirée du mercredi 8 mars dernier. La gendarmerie considère qu'il s'agit d'une disparition inquiétante. et a publié un appel à témoins avec la photo de cet homme. Âgé de 56 an, ils mesure moins d'1m70. Il porte des lunettes.

En cas d'information, vous pouvez contacter la gendarmerie de Revel au 05.34.66.70.50 ou composer le 17.