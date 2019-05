Les gendarmes de Haute Loire empêchent une désespérée de se jeter da,ns le vide

Yssingeaux, France

Vers 22 h 40 mercredi soir, deux gendarmes la brigade motorisée d'YSSINGEAUX patrouillent sur la R.N 88 sont intrigues par une faible lumière sur le viaduc , sur la voie opposée. Ils font demi tour et découvrent qu'une personne, munie d'une lampe torche est en train d'enjamber le parapet et va sauter dans le vide. Ils parviennent à la retenir par les bras et à la ramener sur le pont. Cette femme une alti-ligérienne de 43 ans tentait de mettre fin à ses jours. Elle a été évacuée en milieu hospitalier.