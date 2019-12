En Isère, les gendarmes de haute-montagne simulent une avalanche à l'Alpe d'Huez

A quelques heures des vacances d'hiver, les gendarmes de haute-montagne et les autres unités de gendarmerie ont simulé une avalanche sur une piste de l'Alpe d'Huez (Isère). L'objectif est d'être opérationnel, et de pointer du doigt les défaillances côté organisation.

Alpe d'Huez, Huez, France

Ils étaient une trentaine de gendarmes présents au poste de secours de l'Alpe d'Huez (Isère) ce jeudi. L'opération avait pour but de simuler une avalanche et d'analyser la coordination des équipes. Pendant plus de trois heures, gendarmes de haute-montagne, gendarmes mobile, équipe cynophile, pisteurs, médecins et internes du CHU de Grenoble ont tout mis en oeuvre pour aider les sept victimes de cette fausse catastrophe. France Bleu Isère vous fait vivre l'opération de secours.