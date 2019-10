Les gendarmes de Haute-Savoie interpellent des cambrioleurs qui sévissaient de nuit depuis plusieurs semaines

Plus de 300 outils volés ont été saisis lors des perquisitions

Annecy, France

Ce sont des semaines d'enquête qui aboutissent pour les gendarmes de Haute-Savoie.

Quatre hommes viennent d'être écroués à l'issue de leur garde à vue. Ils sont suspectés d'avoir participé à la vague de cambriolages commis dans des sociétés de Haute-Savoie, Savoie, et du Jura.

Des vols de nuit dans des commerces et entreprises du bâtiment

Les auteurs agissaient à chaque fois selon le même mode opératoire : en équipe, la nuit, ils circulaient à bord de leurs véhicules avant de s'en prendre le plus souvent à des commerces de proximité à la recherche d'argent liquide ou de denrées alimentaires et alcools. Ils ont aussi ciblé des entreprises de travaux publics, des artisans du bâtiment, en volant de l’outillage électroportatif et informatique avant de repartir à bord de véhicules utilitaires volés sur les lieux.



Les investigations effectuées notamment par les enquêteurs des brigades de la compagnie d'Annecy ont permis d’identifier une partie de l’équipe dès la mi-septembre. Un groupe de lutte anti-cambriolage est alors mis sur pied et permet d’identifier des complices.



Des centaines d'objets volés, outils, matériel informatique et même des véhicules

Mardi 15 octobre vers 19h00, les suspects sont vus prenant la route en direction de l’Italie. Ils sont alors interceptés et cinq individus arrêtés à bord des véhicules remplis des matériels volés. Deux d'entre eux sont déjà recherchés à l'étranger. Deux autres individus seront interpellés le lendemain. A l'occasion des perquisitions à domicile, les enquêteurs retrouvent plus de 300 objets d'outillage, une trentaine d'ordinateurs portables, des téléphones, des tablettes, mais aussi des chaises, lave-linge, frigo et même des véhicules volés.

Les gendarmes estiment que ces objets proviennent d'une centaine de cambriolages sur plusieurs départements.

Quatre hommes écroués

A l'issue des gardes à vue, quatre individus, tous originaire de Roumanie, sont présentés au juge d'instruction, puis mis en examen et écroués. Les gendarmes précisent que l'enquête se poursuit et que les résultats des perquisitions devraient permettre de recenser d’autres vols.

Les victimes seront contactées directement par la Gendarmerie pour organiser la restitution des biens. Au total, plus d'une centaine de militaires du Groupement de la Haute-Savoie ont été engagés sur les diverses phases de l'opération.