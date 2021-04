Les gendarmes de l'Allier lancent un appel à témoins après la disparition d'une trentenaire bourbonnaise

Maryline Thomas a quitté le domicile de sa soeur, à Lurcy-Lévis, jeudi 29 avril au matin, et n'a plus donné signe de vie. Une disparition d'autant plus inquiétante que cette femme, habitante de Pouzy-Mésangy, commune limitrophe, est de santé fragile, et qu'elle est partie sans médicaments ni téléphone portable. Elle aurait été aperçue pour la dernière fois sur la route de Couleuvre, puis sur le secteur du Veurdre, toujours à proximité de Lurcy-Lévis.

Elle se déplace avec une béquille

Elle pourrait toujours se trouver dans ces alentours, car cette femme, vêtue d'un pull jaune et d'un jean noir, se déplace avec une béquille.

Les premières recherches, menées par les gendarmes de la compagnie de Moulins, aidés d'une équipe cynophile de Clermont-Ferrand et d’un hélicoptère du Détachement de la gendarmerie de Lyon, n'ont rien donné. Les renforts ont quitté l'Allier, et les recherches doivent reprendre ce vendredi matin

Si vous disposez d'informations la concernant, faites le 17 ou appelez la brigade de Lurcy-Lévis au 04 70 67 80 28.