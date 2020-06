Les gendarmes de l'Ariège mettent en garde contre un trafic de faux billets de 50 euros vers Pamiers

Attention aux faux billets ! C'est le message adressé par les gendarmes de l'Ariège sur leur page facebook. Ils ont été prévenus par le gérant d'un bar de Pamiers car celui-ci a retrouvé deux faux billets de 50 euros dans sa caisse.

Les gendarmes recommandent donc de redoubler de prudence.

Si, après vérification des signes de sécurité, vous êtes certain que le billet présenté n’est pas authentique, ils recommandent de demander un autre billet et d'essayer de garder en mémoire la physionomie de l'interlocuteur puis de contacter la police ou la gendarmerie. "Si vous avez un simple doute sur l’authenticité du billet (cas d’un billet très endommagé, par exemple), vous pouvez le refuser ou l’accepter en relevant l’identité du client", ajoutent-ils. Et ils expliquent que ces faux billets doivent être remis à la Banque de France contre un reçu.