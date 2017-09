Les gendarmes de l' Hérault lancent un avis de recherche

La gendarmerie lance un appel à témoin après la disparition d'un homme près de l'étang de Thau.

Emilio Molero a disparu depuis le 5 septembre 2017 à 15h d'une clinique de BALARUC-LES-BAINS où il était hospitalisé. Âgé de 62 ans, il présente des troubles de l’orientation.

Il est de type caucasien et mesure 1m60. De corpulence mince, il a les cheveux poivre et sel et était vêtu d'un tee-shirt noir, d'un blouson beige et d'un bermuda beige, avec un petit sac à dos. Il est également porteur d'un bracelet portant son nom.

Toute personne susceptible de donner des informations, doit contacter la brigade de gendarmerie de GIGEAN au : 04.67.78.72.66