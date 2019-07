Les gendarmes de l'Hérault élucident une série de cambriolages

Hérault, France

Les deux hommes qui ont été interpellés samedi sont soupçonnés d'avoir commis au moins 21 cambriolages dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône selon les gendarmes. Entre le 10 mai et le 12 juin, ils auraient essentiellement volé des bijoux, montres et téléphones. L'enquête a été menée par les hommes de la brigade de Saint-Georges d’Orques et de la brigade de recherche de Castelnau-le-Lez. Les deux suspects ont été placés en détention provisoire et devraient être jugés par le tribunal correctionnel le mois prochain.