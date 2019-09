Les gendarmes de l'Hérault recherchent les propriétaires d'objets volés après l'arrestation de cambrioleurs

Les gendarmes ont interpellé les auteurs de nombreux cambriolages commis dans l'Hérault en 2018 et 2019 et recherchent les propriétaires de dizaines d'objets volés. Un blog présente les photos des objets.

Hérault, France

Les enquêteurs du groupe de lutte anti-cambriolage de la Gendarmerie de Castelnau-le-Lez ont procédé dernièrement à l'interpellation d'une équipe de malfaiteurs qui commettait des vols par effraction dans des habitations et autres lieux sur le secteur de Lattes, Villeneuve-lès-Maguelone et le pourtour de Montpellier, entre juillet 2018 et juin 2019.

De nombreux objets ont été saisis : bijoux, montres, couteaux, lunettes de soleil, appareils multimédia, sacs à main, valises... Afin de retrouver les propriétaires, le groupement de la gendarmerie départementale de l'Hérault invite les victimes d'un cambriolage au cours de cette période à consulter le blog de la gendarmerie : cambriolages34.

Les personnes reconnaissant un ou plusieurs objets susceptibles de leur avoir été dérobés, sont invitées à contacter le groupe d’enquête et de lutte anti-cambriolages de la brigade de recherches de Castelnau-le-Lez à l'adresse mail suivante : gelac-cll.objets-voles@gendarmerie.interieur.gouv.fr. Il leur est demandé de préciser leur identité, adresse et numéro de téléphone