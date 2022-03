Les gendarmes de l'Indre ont encore sorti leurs cartons rouge ce week-end des 12 et 13 mars 2022

Trois gros excès de vitesse ont été relevés par les gendarmes de l'Indre sur l'autoroute A20 ce week-end des 12 et 13 mars 2022. Un premier conducteur s'est fait prendre à 186 km/h au lieu des 130 autorisés sur l'A20 à hauteur de Celon. Dans la même zone, et alors qu'il pleuvait, un autre conducteur a lui été intercepté à 174 km/h au lieu des 110 autorisés par temps de pluie. Enfin, un jeune conducteur en permis probatoire a lui été contrôlé à 171 km/h au lieu de 110.

Et puis, un autre conducteur s'est lui fait contrôlé à 154km au lieu des 110 autorisés par temps de pluie, toujours à Celon.

Les conduites dangereuses ne se sont pas arrêtées là puisque les militaires ont aussi contrôlés des conducteurs qui roulaient sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Des conducteurs alcoolisés ont notamment été contrôlés à Aigurande, Cluis et Vatan, l'un d'eux avait plus de 1 gramme par litre de sang lors du dépistage. Et puis cinq conducteurs ont eux été contrôlés alors qu'ils roulaient sous l'emprise de stupéfiants à Celon et Issoudun.

Enfin, les gendarmes ont intercepté trois conducteur sans assurance et un sans permis.