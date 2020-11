Les gendarmes de l'Indre saisissent 13 kilos de têtes d'herbes de cannabis

Au départ, il s'agissait d'un simple contrôle de vitesse. Ce lundi 16 novembre, sur l'A20, les gendarmes de l'Indre interceptent un conducteur à 161 km/h au lieu de 130 et le font s'arrêter sur l'aire des champs d'amour.

Le conducteur se révèle positif au stupéfiant et les gendarmes remarquent une forte odeur de cannabis dans l'habitacle. Un chien de la brigade cynophile marque l'arrêt et permet aux gendarmes de découvrir 13 kilos de tête d'herbe de cannabis et 41 grammes de cocaïne. Le conducteur et son passager, de nationalité albanaise, ont été placés en garde à vue.