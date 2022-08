Les gendarmes de la Dordogne arrêtent quatre véhicules à plus de 150 km/h sur la nationale 21

En trois heures à peine de contrôle, les gendarmes de la compagnie de Bergerac ont confisqué quatre véhicules qui roulaient à plus de 150 km/h sur une portion à limitée à 80 de la RN 21 à Campsegret et Lembras.

C'est assez exceptionnel, même pour des gendarmes habitués aux infractions de la route. Dimanche 7 août au matin, les motards ont contrôlé la vitesse des automobilistes le long de la très passante nationale 21 dans le Bergeracois. En trois heures à peine, ils ont relevé huit grands excès de vitesse, de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée.

Les militaires se sont positionnés à Campsegret et à Lembras, des portions de la RN 21 limitées à 80 km/h. La pire revient à une Abarth, la marque sportive de la Fiat 500, contrôlée à 166 km/h soit plus du double de la vitesse autorisée. Suivent une moto Kawasaki Z750 et une Yamaha MT09 à 160 km/h, et une Golf à 157 km/h. Une moto a aussi été contrôlée à 149 km/h, trois autres véhicules à 143 km/h ou 130 km/h.

Une fiat Abarth contrôlée à 166 km/h au lieu de 80

"Malgré la multiplication des opérations et un triple accident mortel", la compagnie de gendarmerie de Bergerac lance une nouvelle fois "un appel à la responsabilité des conducteurs sur les conséquences parfois mortifères de dramatiques découlant de fautes de comportement intolérables". Le 28 juillet, une collision frontale entre deux voitures avait fait trois morts à Eymet.

Les auteurs des grands excès de vitesses se sont vu confisquer leur véhicule, en attendant une décision du parquet sur les poursuites judiciaires à leur encontre. Leur permis leur a également été confisqué. En tout, 18 excès de vitesse ont été relevés en trois heures, ainsi que six usages du téléphone au volant et une non-mutation de carte-grise.