Les gendarmes de Dordogne mènent une grosse opération de contrôles routiers dans tout le département

Vous avez forcément croisé des képis, des voitures bleues et des motos de la gendarmerie si vous avez pris votre voiture pour rentrer chez vous ce mardi soir. Une vaste opération de contrôles routiers baptisée "Vague bleue" a mobilisé des gendarmes dans toute la région. En Dordogne, ils étaient 90 militaires sur une trentaine de points de contrôles.

Comme en mars dernier, l'opération était menée dans les douze départements de Nouvelle-Aquitaine.

Plus d'accidents

Les gendarmes se sont postés sur plusieurs axes dans le département et notamment sur la RN21, une route très empruntée le matin et le soir, et où il y a beaucoup d'excès de vitesse. Les gendarmes sont à la recherche des voitures qui roulent trop vite, mais aussi des automobilistes qui ont bu ou consommé de la drogue. Ils contrôlent au hasard, et vérifient les papiers. "Les gens sont habitués aux radars automatiques. Lorsqu'on voit du bleu comme aujourd'hui, on le garde au fond de la mémoire", explique le gendarme Jean-Christophe.

En Dordogne, le nombre de blessés sur la route est en hausse depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière, même si le nombre d'accidents mortels baisse.