Les gendarmes recherchent une mineure qui a fugué jusqu'en Dordogne depuis la région parisienne

Les gendarmes de la Dordogne ont envoyé des patrouilles à la recherche d'une mineure en fugue ce vendredi 28 janvier dans le secteur de Monpazier, sur la commune de Capdrot. La jeune fille de 16 ans y aurait été repérée, après avoir fugué dans la journée de jeudi de son foyer à Pontoise en région parisienne.

Recherchée à Capdrot près de Monpazier

Les fugues sont fréquentes mais la distance parcourue par la jeune fille et la durée depuis sa disparition ont poussé les gendarmes à rendre public le signalement. La jeune fille, qui mesure environ 1 mètre 65, est Antillaise, elle a les cheveux longs épais et châtain foncé, indiquent les gendarmes. Ils ont prévenu les commerçants et les services de la commune.

Les gendarmes appellent toute personne qui aperçoivent une personne correspondant au signalement à composer le 17 pour aider les actions de recherche.