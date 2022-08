Dans les Deux-Sèvres, une unité de cinq gendarmes œuvre au sein de la Maison de la protection des familles. Cette unité a un rôle de prévention auprès du public et de soutien aux brigades.

Les gendarmes de la maison de protection des familles des Deux-Sèvres en prévention et en appui

Mise en place dans les Deux-Sèvres en décembre 2021 avec trois gendarmes, la maison de protection des familles compte aujourd'hui cinq militaires. Ces unités ont été créées dans chaque département à la suite du grenelles contre les violences conjugales fin 2019, parfois en remplacement des brigades de protection de la délinquance juvénile là où il y en avait une. Dans les Deux-Sèvres, elle se trouve à La Crèche, à côté de peloton autoroutier.

Auditions de mineurs ou de femmes victimes de violences

Ces gendarmes ont un rôle d'appui mais aussi de prévention. "On va intervenir sur public les plus fragiles, c'est-à-dire les mineurs, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. C'est par exemple intervenir dans un lycée sur le harcèlement scolaire ou sur le problème des réseaux sociaux", détaille l'adjudant Laurent Ledon, à la tête de cette maison de protection des familles dans les Deux-Sèvres.

L'autre volet d'action, c'est l'appui aux brigades. Ces gendarmes ne vont pas mener des enquêtes, le public extérieur ne peut pas non plus les solliciter directement "mais on est sollicités par les unités de gendarmerie pour des choses particulières notamment les auditions de mineurs victimes", précise d'adjudant Ledon. Sur les sept mois de fonctionnement de la MPF, 80 auditions de mineurs victimes de faits à caractère sexuel et/ou de violences familiales ont été réalisées.

Des formations spécifiques

Ces auditions font l'objet d'un protocole particulier. Trois des cinq gendarmes de la MPF sont formés, bientôt quatre. Même chose pour les violences intrafamiliales "qui sont une grosse partie de notre travail". Deux personnels sont formés, bientôt trois. "La volonté du groupement c'est qu'à terme les cinq soient formés". Par exemple pour auditionner les victimes gravement blessées, hospitalisées.

C'est toujours nécessaire de faire un rappel

Cette unité a également fait des piqûres de rappel sur la question des violences conjugales. "C'est toujours nécessaire de faire un rappel même si tout le monde dit 'je sais faire'. Mais de temps temps les choses évoluent, les protocoles changent. Mais dans les Deux-Sèvres, la grande majorité des gendarmes sur le terrain ont reçu une formation".

Et a également une rôle de veille. "Ça peut arriver que sur patrouille qui va passer une nuit agitée, il y ait une situation où on va se questionner. C'est très rare mais ça peut arriver. Parce que la hantise du gendarme de brigade c'est d'intervenir, d'avoir l'impression en repartant que l'affaire est réglé et d'avoir un drame le lendemain", conclut l'adjudant Ledon.