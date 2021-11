Les gendarmes de la Manche sensibilisent sur l'éclairage des véhicules

Jusqu'au 28 novembre, les gendarmes de la Manche organisent l'opération Cyclope. Son but est de contrôler les véhicules présentant des problèmes d'éclairages. Deux actions ont eu lieu ce lundi soir à Benoistville et Saint-Gilles. Le contrevenant a cinq jours pour se mettre en conformité.

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, la mortalité routière a augmenté le mois dernier en France : une hausse de 14% par rapport à octobre 2019, selon les chiffres de la Sécurité routière publiés ce lundi. Dans la Manche, on dénombre 25 tués depuis le début de l'année 2021 : c'est trois de plus que l'an passé à la même période. Le nombre de blessés est aussi en hausse : 404, contre 363 l'an passé. Et avec le passage à l'heure d'hiver, c'est la mauvaise période qui débute sur les routes.

C'est dans ce contexte que les gendarmes du département ont lancé l'opération Cyclope. Une opération qui est réalisée chaque année, au moment où les jours raccourcissent. Jusqu'au 28 novembre, les militaires vont multiplier les contrôles sur les axes du département. Dans leur collimateur : les véhicules qui ont un mauvais éclairage.

C'est un peu une accoutumance : le défaut d'éclairage, les gens ne vont pas le remarquer facilement, ou pas du tout. Au fil des kilomètres, on circule en centre-ville, on a de l'éclairage. Puis après, on ne voit pas grand chose, mais on va ralentir dans des endroits plus sombres. C'est un peu comme la vue : on s'habitude à la baisse de visibilité - Sébastien Colombo, Sécurité routière

Contrôler régulièrement l'éclairage

"Voir et être vu" : un message martelé par les autorités. "L'automne nous amène une visibilité moindre avec l'abaissement rapide de la luminosité en fin de journée. En plus au moment où on quitte le travail, qu'on a un petit peu de fatigue, moins d'attention", explique Sébastien Colombo, coordinateur Sécurité routière du département de la Manche.

Quand il y a le contrôle technique, qu'on tombe sur l'ampoule qu'est grillée, c'est perçu. Mais il faut absolument faire des contrôles réguliers surtout dans cette période là. Ce n'est pas compliqué d'allumer ses feux et de faire le tour de la voiture - Sébastien Colombo, Sécurité routière

18h30. Une quinzaine de militaires est positionnée au carrefour de Saint-Gilles, sur l'axe Coutances- Saint-Lô. Une file de véhicules roule au pas. Certains sont envoyés vers le parking de l'église. "Vous savez pourquoi on vous a arrêtée madame ?", demande un gendarme. "Oui, on vient de me le dire, pour mon feu", répond l'automobiliste. "J'ai vu dans les embouteillages à Caen que je n'éclairais que d'un phare", confie un autre contrevenant.

Un peu plus loin, Jean-Louis s'est arrêté. Cet habitant d'Agon-Coutainville a encore une heure de route. Il préfère changer immédiatement sa lampe. "Ce n'est pas bien compliqué, c'est trente secondes. C'est une question de sécurité : on ne se rend pas bien compte qu'on a une lumière en moins. Mais pour les gens sur la route, on peut être confondu avec un deux-roues, alors qu'on ne prend pas la même place", résume l'automobiliste.

Action pédagogique

Au total, 52 véhicules ayant un souci d'éclairage ont été contrôlés à Saint-Gilles ce lundi soir. "Le principe de l'opération est d'être très pédagogique : on ne verbalise pas dans un premier temps", précise le directeur de cabinet du préfet de la Manche, François Flahaut. Dès lors qu'il est contrôlé en infraction, l'usager de la route à deux options :

régulariser l'éclairage de son véhicule en le présentant dans les cinq jours ouvrés dans une brigade de gendarmerie : il n'aura donc pas à régler l'amende

se voir relever immédiatement un procès verbal pour "Circulation de véhicule à moteur non muni de feu de croisement conforme" s'il n'envisage pas de faire les réparations dans le temps imparti. Circuler avec un éclairage défectueux relève d'une infraction de troisième catégorie et peut être sanctionnée d'une amende forfaitaire de 68 euros, minorée à 45 en cas de paiement immédiat.

En 2020, 813 véhicules contrôlés ont présenté un éclairage défaillant. Les gendarmes ont procédé à la régularisation de 801 de ces conducteurs, soit 98,5%.