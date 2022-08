Les gendarmes de la Manche veillent au grain en ce long week-end du 15 août

"140... oui, 140". Sur le parking de la sortie Tessy-Bocage, aux abords de l'A84, c'est le ballet des motards de la gendarmerie de la Manche. A cet endroit de l'autoroute, la vitesse est limitée à 110 km/h. "C'est un secteur particulièrement vallonné et sinueux", explique le capitaine Sylvain Leprêtre, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière à Saint-Lô. Mais dans cette descente, certains automobilistes ont le pied lourd. Anthony, un touriste venu de Loire-Atlantique, invoque le manque d'attention. "J'étais persuadé que c'était 130, donc j'ai roulé sans regarder. Deux points et 90 euros d'amende pour commencer les vacances, ça fait mal, mais c'est comme ça, on fera attention", explique-t-il.

Quatre motards et un véhicule d'interception, l'Alpine, sont mobilisés pour cette opération à Tessy-Bocage. En une grosse demi-heure, pas moins de cinq infractions ont été relevées par les militaires, dont deux grands excès de vitesse : une Golf à 155 km/h et une Jaguar à 159 km/h. "Des comportements déviants comme ceux-ci peuvent surprendre les usagers de la route qui roulent plus tranquillement, se disent qu'ils ont le temps de faire un dépassement et finalement voient débouler un missile derrière. ça peut entraîner un mauvais mouvement, et finir dans les glissières", ajoute le capitaine Leprêtre. "On peut avoir une voiture rutilante, mais pas être forcément Esteban Ocon au volant", renchérit un autre gendarme.

Près de 6.500 excès de vitesse depuis janvier

Une répétition en si peu de temps, "c'est très impressionnant. Mais _c'est aussi le quotidien des gendarmes_", confie le secrétaire général de la préfecture de la Manche, Laurent Simplicien. "Il y a la vitesse, les addictions, et aussi toutes les règles classiques : on respecte la limitation, les distances, on se repose car les gens font de longs trajets. Au moindre signe de somnolence, on s'arrête", précise-t-il. Une fatigue qui peut aussi être plus précoce du fait de la chaleur. "Il y a des mentions régulières sur les routes pour penser à s'hydrater, s'arrêter régulièrement ou encore changer de conducteur", explique Laurent Simplicien.

Depuis janvier, près de 6.500 excès de vitesse ont été recensés par les gendarmes de la Manche, dont 4.000 ont donné lieu à des interceptions de véhicules. Ces chiffres ne tiennent pas compte ni des radars fixes, ni des excès de vitesse en zone police.