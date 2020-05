Les gendarmes de la Mayenne mettent en garde : gare aux cyber-escrocs

En cette période d'épidémie, nous sommes plus nombreux et plus longtemps, sur nos ordinateurs. Une période particulièrement propice pour les arnaques sur Internet. Les gendarmes de la Mayenne mettent en garde et pointent les préjudices les plus fréquents, pouvant engendrer des préjudices importants pour les victimes.

Attention aux messages

Attention, notamment aux messages ou aux appels téléphoniques d'origine inconnue. Cela peut être des courriels publicitaires, que l'on appelle des "Spam" ou "pourriels". Il peut aussi s'agir de tentatives d'escroqueries par courrier électronique ou SMS. Quelques exemples : Un inconnu vous envoie un mail, vous proposant d'être votre intermédiaire, pour une transaction, comme un héritage ou un gain de loterie. Vous êtes alors invité à transmettre vos coordonnées, avant qu'il vous soit demandé de verser de l'argent.

Gare au Phishing

Le phishing ou hameçonnage est particulièrement pernicieux. Les fraudeurs se font passer pour votre banque, par exemple, dont ils imitent le logo. Ils vous font croire à une incident technique ou une mise à jour, pour vous demander vos coordonnées bancaires.

Attention aux arnaques par Internet © Maxppp - .

Ne pas ouvrir les pièces jointes

Lorsqu'un spam vous arrive, prenez garde de ne pas ouvrir les pièces jointes. Elles peuvent contenir un virus qui risque de bloquer vos systèmes informatiques. Pour vous dépanner, les fraudeurs demandent alors des rançons. NE COMMUNIQUEZ JAMAIS VOS COORDONNEES BANCAIRES, même à votre banque!

Vérifiez la fiabilité des sites

En cette période de pandémie, il faut être particulièrement attentif aux sites proposant des masques ou du gel hydroalcoolique, par exemple. Les sites fiables, sont reconnaissables à la présence d'un cadenas fermé, devant le http auquel un S est accolé. Ce S est important, c'est lui qui garantit que le site est bien sécurisé.

Les bons réflexes

En cas de doute ou d'arnaque avérée, signalez vous auprès de la plateforme Signal Spam . Vous pouvez, également, signaler toute escroquerie, sur la plateforme PHAROS. Si vous recevez des SMS ou des MMS non sollicités sur votre téléphone, vous pouvez transférer ces messages abusifs, au numéro du dispositif d'alerte 33700. Dans tous les cas, les gendarmes de la Mayenne sont à votre disposition pour vous aider et vous orienter.