Plus de 500 véhicules contrôlés en Loire-Atlantique et en Mayenne après la raveparty en Ille-et-vilaine

Un important dispositif de gendarmerie a été mis en place ce samedi 2 janvier dans le nord de la Loire-Atlantique et en Mayenne suite à la raveparty en Ille-et-Vilaine. Les forces de l'ordre ont contrôlé plus de 500 véhicules et relevé 70 infractions.