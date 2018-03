Dans toutes les brigades et casernes de gendarmerie de France, un hommage a été rendu ce mercredi aux victimes des attaques terroristes du 23 mars dans l'Aude, et au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame tué par Radouane Lakdim, après s'être sacrifié pour sauver la vie d'une otage.

Nantes, France

Sous une pluie fine, et dans la grisaille, la cérémonie n'aura duré que cinq minutes, ce mercredi matin, dans la cour de la caserne Richemont à Nantes, où se trouve l'état-major de la gendarmerie de Loire-Atlantique. A 10 heures, en présence de plusieurs dizaines de gendarmes, en uniforme, le général Jean-Marie Verrando a dirigé cette cérémonie qui s'est déroulée sans aucune prise de parole. La Marseillaise ainsi que la "sonnerie aux morts" ont résonné en hommage aux quatre personnes tuées le 23 mars dernier dans l'Aude, par le terroriste Radouane Lakdim, lui-même abattu par le GIGN dans le SUPER U de Trèbes où il avait organisé une prise d'otages. Le drapeau tricolore a été mis en berne devant les officiels présents, la préfète Nicole Klein et les élus Johanna Rolland (maire de Nantes), Philippe Grosvalet (président du conseil départemental) et Laurence Garnier (vice-présidente du conseil régional).

A l'issue de la cérémonie qui s'est déroulée avant l'hommage national organisé à Paris aux Invalides, en présence du président de la République, le lieutenant-colonel Jérôme Ruer, commandant la compagnie de gendarmerie de Nantes, a salué le courage du gendarme Arnaud Beltrame, tué par Radouane Lakdim après avoir échangé sa "place" dans le SUPER U de Trèbes avec une femme retenue en otage. "J'ai eu la chance de travailler pendant deux ans avec lui au ministère de l'écologie. J'ai souvent échangé avec lui sur le métier, comme on le fait régulièrement entre collègues. Quand on l'a connu, on a une absence totale de surprise parce qu'on sait qu'il était comme ça : il avait une vocation à servir son pays et une abnégation totalement remarquable. Et il l'a manifestée vendredi" explique Jérôme Ruer. Le patron de la compagnie de gendarmerie de Nantes dit n'avoir "jamais connu un tel engouement de la population, un besoin de témoigner auprès de la gendarmerie", en remerciement du geste d'Arnaud Beltrame et de l'intervention des gendarmes.