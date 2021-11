Les gendarmes de Lunel relancent un appel à témoins pour retrouver une mère et sa fille

Les gendarmes de l'Hérault relancent un appel à témoins, ce vendredi 5 novembre 2021. Ils sont à la recherche de Fanny Birenbaum, une infirmière héraultaise qui a disparu avec sa petite fille le 4 mars dernier. Selon les gendarmes, la maman se serait délibérément enfuie avec sa fille, pour la soustraire à une décision de justice. Un mandat d'arrêt a été délivré contre elle.

La mère de 31 ans mesure 1m62. Elle a les yeux bleus et des cheveux longs et châtains clairs. Elle peut se faire appeler Stéphanie. Sa fille, Maëva, a 6 ans. Toutes les deux auraient séjourné en Ardèche, dans le Var et l’Ariège. Depuis le mois de mars, la petite fille n'est pas retournée à l'école où elle est inscrite, dans le Lunellois. L’infirmière n’a, depuis, plus donné de nouvelles à ses proches, ni au père de l'enfant.

Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter les gendarmes de la brigade de recherche de Lunel, 24 heures sur 24, au 04 67 83 06 23.