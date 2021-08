Les gendarmes de Montbrison appellent à la prudence après une recrudescence de cambriolages

Les cambriolages sont en augmentation dans la plaine du Forez. Il y en a eu une quinzaine rien que le weekend dernier dans le secteur de Montbrison, Saint-Galmier ou encore Saint-Just-Saint-Rambert. Cela s'explique bien sûr par les nombreux départs en vacances. Les gendarmes de la compagnie de Montbrison lancent donc un appel à la prudence. Si certaines effractions ne peuvent être éviter, il est tout de même possible de rendre la tâche plus difficile aux cambrioleurs.

Ne pas laisser les fenêtres et les portes ouvertes, même lorsque vous êtes chez vous

"Ce sont des équipes très mobiles, qui peuvent dévaster sept ou huit maisons en une journée et sur plusieurs communes", rappelle l'adjudant Jean-Pierre Leglay, membre de la brigade de recherche de la compagnie de Montbrison et spécialisé dans la lutte contre les cambriolages. "Depuis quelques temps on a aussi remarqué plus de cambriolages de nuit, lorsque les gens dorment." Les voleurs sont aguerris, habitués à repérer la fenêtre entrouverte, le courrier qui déborde de la boite aux lettres ou encore l'herbe trop haute dans le jardin.

"Quand vous partez en vacances, vous pouvez prévenir la gendarmerie", explique le capitaine Hubert Veillié, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Montbrison. "Vous pouvez aussi prévenir un proche ou un voisin qui va venir ouvrir et fermer les volets, tondre la pelouse, donner un semblant de vie."

Le capitaine Hubert Veillié, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Montbrison © Radio France - Tommy Cattaneo.

Freiner l'action des cambrioleurs

Autre conseil, qui peut paraître évident, c'est de fermer sa porte à clef. "Il faut savoir qu'un cambrioleur, s'il n'arrive pas à ouvrir une porte ou qu'il perd du temps, il s'en va", poursuit la capitaine Veillié. "Il ne va pas insister parce que plus il perd du temps à fracturer, plus il prend des risques d'être entendu par un voisin ou d'être surpris par quelqu'un qui reviendrait. Si possible, évitez aussi de laisser les clés à proximité de la porte d'entrée. Parce que si on rentre, la première chose que la personne va faire, c'est de prendre ce qu'il y a autour. Donc le sac à main ou la sacoche, la valise de l'ordinateur, il faut le mettre un peu plus loin que la porte d'entrée. Plus on freine l'action des cambrioleurs, plus on préserve ses biens."

Bien sûr, il ne faut pas non plus hésiter à prévenir les gendarmes si vous remarquez quelque chose de suspect, comme un véhicule inconnu qui tourne dans une rue ou un lotissement. Enfin, vous pouvez aussi prendre en photos vos objets de valeurs. Pas pour les mettre sur les réseaux sociaux, mais pour prouver qu'il s'agit bien des vôtres si jamais vous vous êtes fait cambrioler et que les gendarmes les retrouvent.