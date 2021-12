Les gendarmes de Poitiers lancent un appel à témoin après une disparition

Sylvie, 59 ans, a disparu le samedi 25 décembre vers 21 h 30 dans le secteur de Martigny-Chassneuil. Elle mesure 1,72 m, est mince, a des cheveux grisonnant mi-long, des yeux vert et des lunettes en sautoir. Cette femme porte un pantalon gris, des bottines, un pull bleu et un sac à main. Elle aurait des difficultés à s'exprimer et une démarche penchée en avant. Cette disparition est jugée inquiétante, cette femme ayant déjà fait des crises d'épilepsie par le passé.

Si vous avez des informations, il faut appeler le 17 ou la brigade de Jaunay marigny 05 49 61 65 28.