Les gendarmes de Quissac lancent un appel à témoin suite à une disparition inquiètante

Une disparition inquiétante du coté de Quissac et cet appel à témoin lancé par la gendarmerie nationale. Michelle, âgée de 62 ans, a quitté l’établissement hospitalier de Quissac dans le Gard et n'a plus été vue par le personnel soignant ou ses proches depuis ce vendredi en fin de matinée.

Michèle mesure environ 1.62 mètres, elle a les cheveux courts gris et les yeux clairs de couleur bleue. Le jour de sa disparition, il apparaît vraisemblable qu'elle était vêtue d’un tee-shirt de couleur rose, un pantalon de type legging de couleur gris clair ou blanc avec des motifs, et d’un sac à main de couleur beige clair.

Toute personne ayant des informations doit contacter la brigade de Gendarmerie de Quissac au 04 66 77 31 40