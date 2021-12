Les gendarmes de Roquemaure dans le Gard, sauve un homme le jour de noël

Un habitant de Pujaut, âgé d'une cinquantaine d'années, échappe à la noyade le jour de noël à Sauveterre dans le Gard. Signalé disparu, le gendarmes de Roquemaure, ont pu le localiser et le sauver avant qu'il ne disparaisse dans le Rhône.

On commence l'année avec une belle histoire....De Noël. Le 25 décembre dernier, un quinquagénaire dépressif a été sauvé d'une mort certaine par les militaires de la brigade de gendarmerie de Roquemaure/Rochefort du Gard. Des gendarmes appelés pour une disparition inquiétante qui va les amener à intervenir in extremis pour sauver un quinquagénaire tout près de se noyer dans le Rhône.

Une localisation de la potentielle victime très rapide

Sauvé des eaux par des gendarmes qui montent un important dispositif dans un délai record. Une première équipe qui va au contact de la famille du désespéré. Enquête de proximité pour détecter les habitudes de cet habitant de Pujaut- depuis seulement quelques jours. A l'heure de la technologie, l'investigation de terrain garde de sa précieuse utilité. Moins d'une heure après, il le localise à Sauveterre au bord du Rhône. Il vient de se jeter à l'eau dans un état second, il dérive.

Un sauvetage le jour de noël à Sauveterre (Gard). Copier

3 des huit gendarmes dont le commandant se jettent à l'eau. Beaucoup de chance, si elle est froide, le courant n'est pas important et la température extérieure relativement clémente. Ramené sur la rive, les sapeurs pompiers prennent la relève. Des gendarmes dédiés, précis dans les recherches et satisfaits d'un travail collectif qui a permis à l'homme d’échapper à une issue fatale. Il est sorti de l'hôpital d'Avignon et la famille explique qu'il va mieux.

Un sauvetage fruit d'une réussite collective

Une première équipe affectée au renseignements de terrain, localise le disparu. Le dispositif monte en puissance, 8 hommes au total sont déployés à une dizaine de kilomètres du domicile du disparu, au bord du Rhône dans le secteur de Sauveterre. C'est là qu'il est sauvé par 3 des gendarmes qui ont pu le ramener jusqu'à la rive. "Une réussite collective".