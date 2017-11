Les gendarmes de Toulouse saisissent 438 kilos de résine de cannabis à la frontière espagnole

Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse et leurs collègues des Pyrénées Orientales ont saisi 438 kilos de résine de cannabis dissimulés dans un camion au Perthus. De la drogue en provenance d'Espagne et destinée au marché toulousain

C'est à la frontière franco-espagnole au Perthus que les gendarmes de la section de recherche de Toulouse avec le soutien de leurs collègues des Pyrénées ont intercepté le 10 novembre un camion de 39 tonnes. A l'intérieur dissimulés dans une cache aménagée ils ont mis la main sur 438 kilos de résine de cannabis

Plus d'une tonne saisie en un mois

La drogue en provenance du Maghreb était destinée au florissant marché toulousain. Le conducteur du poids-lourd, un homme âgé d'une quarantaine d'année a été mis en examen et écroué lundi soir. Depuis début octobre c'est la troisième grosse saisie opérée par les gendarmes de Haute Garonne. A Portet sur Garonne sur l'autoroute ils avaient intercepté un convoi et 360 kilos de drogue puis à Cugnaux toujours dans la banlieue toulousaine, ce sont 333 kilos qui avaient été découvert dans un box. Soit au total plus d'une tonne de stupéfiants