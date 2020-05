Les gendarmes de Tournon sauvent un couple de leur maison en feu

L’incendie a pris dans une maison à Vion (Ardèche) vers une heure du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Les gendarmes du PSIG de Tournon en patrouille dans le secteur ont été les premiers sur place et ont fait sortir le couple par une fenêtre du premier étage.

Il est environ une heure du matin lorsque l’incendie démarre dans cette maison, sur la petite commune de Vion dans le nord Ardèche. Les gendarmes du PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) se trouvent en patrouille à Sarras , à quelques kilomètres de là seulement. Ils arrivent donc sur place les premiers. Le feu a pris dans une chambre de cette maison de deux étages. L’homme se serait endormi avec une cigarette allumée. Les gendarmes tentent dans un premier temps de porter secours au couple avec l’échelle télescopique qui se trouve dans leur coffre. Mais elle n’est pas assez haute pour atteindre le premier étage. Ils vont donc en chercher une plus grande chez un voisin.

Il faut ensuite convaincre le couple de sortir par la fenêtre et descendre par cette échelle car les fumées emplissent la maison. Lorsque les pompiers arrivent l’homme et la femme sont en sécurité et l’incendie peut être maîtrisé rapidement. Seule la chambre est sérieusement endommagée. Le couple a pu réintégrer son domicile une fois les flammes éteintes.