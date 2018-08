Une trentaine de gendarmes de la compagnie de Vauvert (Gard) sont mobilisés ce vendredi pour tenter de retrouver un octogénaire dont on est sans nouvelle depuis ce jeudi soir. C'est son épouse, inquiète de ne pas le voir rentrer après sa promenade qui a donné l'alerte.

Vauvert, France

Les gendarmes de la compagnie de Vauvert lancent un appel à témoin pour retrouver un homme de 84 ans qui a disparu depuis jeudi soir de son domicile.

C'est son épouse qui a donné l'alerte, inquiète de ne pas le voir rentrer après sa promenade.

L'octogénaire souffre en effet de problèmes cardiaques et d'un début d'Alzheimer. Il a des problèmes d'orientation.

Au moment de sa disparition, il portait un bermuda gris, une chemisette à carreaux rouge et bleu et une casquette kaki. Il portait des charentaises. L'homme mesure 1m85. Il a une moustache et des cheveux blancs.

Les recherches entreprises hier soir n'ont rien donné. Elles ont reprise ce vendredi matin avec une trentaine de gendarmes, aidés de chiens.

Si vous pensez l'avoir aperçu, vous pouvez appeler la gendarmerie de Vauvert au 04 66 73 15 24.

Les recherches ont lieu dans le secteur de Vauvert-Beauvoisin.