Les gendarmes de Vauvert mettent au jour un trafic de bateaux et de voitures qui débouche sur Marseille

3 mois et demi d’enquête, deux bateaux volés dans le Gard à l'origine et une très belle affaire pour les gendarmes de Vauvert. Les militaires gardois en remontant le fil ont mis au jour un trafic portant sur des vols de voitures et de bateaux reconditionnés dans une friche industrielle de Marseille.

Les gendarmes de la brigade de recherche de Vauvert ont mis au jour une très très belle affaire. Elle a conduit en début de semaine à l'interpellation à Marseille et Aubagne de 7 individus qui seront déférés devant le parquet de Nîmes ce jeudi. Avec une probable ouverture d'une information judiciaire et placement sous écrou pour vols en bande organisée et association de malfaiteurs. Une affaire qui démarre en août dernier par un vol de Zodiac dans le Gard qui les mène jusque dans les quartiers nord de Marseille.

Deux "simples" vols de bateaux dans le Gard

3 mois et demi d’enquête qui débute en Août et en octobre par 2 vols au Grau-du-Roi et à Saint-Laurent-d'Aigouze (plus de 200.000 €) et une tentative de vol de moteur qui mettent la puce à l'oreille des gendarmes de Vauvert. Trop bien organisé. Ils déroulent une pelote qui va les mener jusqu'à Aubagne et Marseille. Pas moins de 200 gendarmes pour sécuriser et perquisitionner dans les quartiers nord, le plus important des sites. Une friche industrielle sur laquelle les 7 interpellés ont installés une trentaine d'ateliers dans lesquels travaillent et vivent une cinquantaine d’irréguliers.

Une délinquance organisée au stade industriel à Marseille

Ateliers qui servent au démontage ou au reconditionnement de voitures ou bateaux. ( plus d'une centaine de retrouvées et une quinzaine de bateaux, une douzaine de moteurs). Une friche défendue par des chiens, de la vidéo-protection et des vigiles pour du matériel - outils y compris de pointe - qui se chiffrerait en dizaine et dizaine de milliers d'euros. Le tout peut-être revendus localement ou à l'international. L’enquête le déterminera. Les mises en cause nient, Nîmes garde le volant vol de bateau et Marseille la friche industrielle.

Eric Maurel, procureur de Nîmes. Copier

De gros moyens pour sécuriser l'intervention

Les auteurs ont été interpellés à Marseille et Aubagne. Concernant les perquisitions (8 heures au total), il s'est agi de sécuriser l'intervention, les quartiers nord n'étant pas connus pour la qualité d'accueil des forces de l'ordre. Le 7 décembre dernier, pour intervenir dans cette friche industrielle (plusieurs dizaine d'hectares) reconvertie (évidement sans droit ni titre) en lieu de traitement des véhicules volés (VL et Bateaux).

Gaël Racine, patron des gendarmes de Vauvert (Gard). Copier

Un des trente ateliers de la friche industrielle de Marseille. - Gendarmerie du Gard

Une friche industrielle située dans les quartiers nord de Marseille. - Gendarmerie du Gard