Les gendarmes découvrent 14 rapaces détenus illégalement chez des particuliers en Dordogne

Le samedi 22 octobre, les agents de l’Office Français de la Biodiversité, épaulés par des gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de la Dordogne, ont découvert 14 rapaces aux domiciles de deux particuliers en Périgord Vert, l'un à Mayac et l'autre à Saint-Paul-la-Roche. Des hiboux, des chouettes, des buses, détenus en toute illégalité.

Les personnes incriminées ne sont pas des trafiquants d'animaux. Loin de là. Leur intention était même plutôt bonne au départ. Ces deux ressortissantes britanniques avaient pris l'habitude de soigner chez elles les rapaces blessés au bord des routes que des voisins ou des connaissances leur apportaient. Sauf que cela est strictement interdit.

La détention et le transport d'animaux sauvage ne sont pas autorisés par la loi. Ces animaux blessés auraient dû être confiés à des refuges spécialisés qui disposent eux de toutes les autorisations et des certificats nécessaires. Les agents de l'Office Français de la Biodiversité et les gendarmes de la Brigade motorisée de Périgueux ont recensé au total 14 rapaces. Un hibou grand-duc, des chouettes effraies et hulottes, des buses variables, des faucons crécerelle.

Mais comme nous sommes en période de grippe aviaire, les animaux n'ont pas été saisis pour être emmenés dans des refuges. Ils ont été laissés sur place pour limiter les risques. Leurs détentrices s'exposent en revanche à des poursuites judiciaires, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et 150 000 euros d'amende.