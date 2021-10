Les gendarmes découvrent 90 pieds de cannabis après un dégât des eaux dans un appartement de Roquemaure

Les gendarmes de la communauté de brigades de Roquemaure (Gard) sont appelés samedi 23 octobre pour un dégât des eaux dans un immeuble. Ils pénètrent dans un appartement pour un possible secours à personne puisque le locataire ne répond pas. Une fois à l’intérieur, outre l'origine du dégât des eaux, les gendarmes trouvent surtout un logement entièrement dédié à la production de cannabis. Les enquêteurs découvrent plus de 90 pieds de cannabis et tout le matériel nécessaire à la production et au conditionnement de produits stupéfiants.

Le locataire « officiel » de l’appartement étant actuellement incarcéré, les investigations menées par les gendarmes de Roquemaure, assistés de la brigade de recherches de Bagnols-sur-Cèze, ont permis d'identifier le réel propriétaire de ces plantes stupéfiantes. Suite à sa garde à vue, il est déféré devant le magistrat qui le condamne à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis.