Deux trafics de drogue démantelés en Vaucluse

Les gendarmes d'Avignon mettent fin à un trafic de stupéfiants sur la commune du Pontet. Après quatre mois d'investigations, un Avignonnais et un Sorguais ont été interpellés mardi 25 août et placés en garde à vue. Lors des perquisitions à leur domicile, les enquêteurs ont saisi 16 g de cocaïne, 1g de résine de cannabis, 1 kg 905g d’herbe, 10 pieds de cannabis en culture, 7 cachets de méthadone et 1g de MDMA. Sur des terrains voisins, ils ont également découvert 14 plants de cannabis et 825 grammes d'herbe. Les deux suspects pourraient être jugés en comparution immédiate en cette fin de semaine.

En zone police, cette semaine également trois hommes âgés d'une trentaine d"année sont en garde à vue depuis lundi 24 aout, pour trafic de stupéfiants à Avignon. Ils ont été interpellés après que la police a découvert dans un box de location à Sorgues : 1 kg de cocaine et un fusil à pompe.

Les 3 suspects, connus des services de police pour de la petite délinquance, ont loué le site mais il se pourrait que ce soit pour le compte de trafiquants. Au moins un d'entre eux devrait être déféré devant un juge dans la matinée ce jeudi, en raison d'une plus grande implication dans le trafic.