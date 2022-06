Les gendarmes des Deux-Sèvres alertent sur des démarchages suspects dans le secteur de Champdeniers

Attention aux faux démarcheurs dans les Deux-Sèvres. La gendarmerie appelle à la prudence après des signalements de démarchages suspects dans le secteur de Champdeniers, entre Niort et Parthenay. Et rappelle les bons comportements à adopter : Ne laissez personne entrer dans votre habitation sans avoir préalablement vérifié auprès de votre mairie ou de l'organisme concerné, la véracité de ces contrôles. En cas de suspicion, signalez immédiatement les faits à la gendarmerie en composant le 17. N'hésitez pas à sensibiliser les personnes vulnérables de votre entourage (famille et voisinage).