Les gendarmes des Pyrénées-Atlantiques lancent un appel à témoin pour identifier une femme

Les gendarmes lancent un appel à témoins pour identifier une femme qui a été retrouvée en train de marcher sur l'A64 il y a plus d'un mois, le lundi 18 janvier.

Pyrénées-Atlantiques, France

Le groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques lance un appel à témoins pour vérifier l'identité d'une femme. Elle a été retrouvée le lundi 18 janvier à 14 heures 25 sur l’autoroute A64, à Lescar, en direction de Bayonne. Elle a expliqué s'appeler Marie Lester, et vivre avec son compagnon dans le centre-ville de Pau. Elle s’exprime en anglais avec un accent slave.

De corpulence moyenne et de type caucasien, elle mesure environ 1m65 et a les cheveux gris. Elle transportait avec elle un sac plastique avec des effets personnels. Cette femme semble présenter des troubles psychologiques, elle est hospitalisée au Centre hospitalier des Pyrénées depuis plus d'un mois, mais les gendarmes n'ont toujours pas réussi à l'identifier.

Si vous reconnaissez cette femme, vous pouvez contacter la gendarmerie d'Artix au 05 59 83 83 37.