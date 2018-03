Pau, France

Les gendarmes des Pyrénées-Atlantiques ont salué la mémoire du colonel Arnaud Beltrame, tué par un terroriste à Trèbes, dans l'Aude, le week-end dernier alors qu'il avait pris la place d'une otage. A Pau, la cérémonie s'est tenue ce mercredi matin à la caserne Abadie. Elle était ouverte au public. Une cinquantaine de personnes, principalement des réservistes, des familles ou d'anciens gendarmes, y ont assisté.

Notre maison gendarmerie peut s'enorgueillir de son exemple - Le colonel Vercellone

Dans son discours, le patron des gendarmes des Pyrénées-Atlantiques, le colonel Christophe Vercellone, a débord détaillé le parcours d'Arnaud Beltrame, qui a suivi une partie de sa formation à Tarbes, avant de revenir sur son geste héroïque : "un tel acte ne naît pas par hasard, il ne s'invente pas sur le coup et ne serait jamais arrivé s'il n'avait pas été _préparé par l'effort de toute une vie, par l'esprit de tout un corps, celui de la gendarmerie nationale_, de la communauté militaire. Et finalement par l'âme de tout un peuple. C'est sans doute pour cette raison qu'instinctivement toute la France se sent touchée à travers lui. En se substituant volontairement au dernier otage du terroriste, notre frère d'armes a choisi d'arracher à la violence aveugle une femme innocente, en échange de sa vie. Face à cette épreuve où domine avant tout le sentiment d'admiration, notre maison gendarmerie peut s'enorgueillir de son exemple, qui guidera les générations à venir de nouveaux officiers".

On est prêts, si ça doit arriver on sait comment réagir - Estevan Marie, gendarme volontaire adjoint

Parmi les civils présents lors de cet hommage, il y avait justement de futurs gendarmes. Estevan Marie et Jason Malbraque se sont également mis au garde à vous, dans leurs habits civils. Ils ont 18 et 24 ans, ils sont gendarmes volontaires adjoints. Et ils veulent devenir gendarmes de carrière. Le geste du colonel Arnaud Beltrame les a particulièrement émus : "je suis venu d'instinct, explique Jason, il fait partie de la patrie, il nous a tous touché. On ne peut pas savoir si on l'aurait fait ou pas". À côté de lui, Estevan acquiesce : "ça fait un peu peur, mais on est préparé, on sait à quoi s'attendre. _Quand on part, on ne sait pas si le soir on va revenir_. Dans tous les cas on fera face et on donnera le meilleur de nous même. On est prêts, si ça doit arriver on sait comment réagir".

Des fleurs en hommage au colonel Arnaud Beltrame © Radio France - Axelle Labbé

Une cérémonie également très émouvante pour Patrick Etchart, ancien gendarme. Il était heureux que cette cérémonie soit ouverte à tous : "c'est important, parce que la gendarmerie est quand même appréciée de l'ensemble du public, et je pense que c'est une reconnaissance de toute la nation pour ce qui s'est passé. J'ai un respect profond pour institution que j'ai servi de mon mieux pendant 37 ans, et je trouve tout à fait admirable et vraiment exceptionnel le sacrifice de cet homme, et son dévouement jusqu'au sacrifice ultime. C'était le minimum de lui rendre honneur, et ça me fait plaisir de voir q'u'il y avait beaucoup de monde".