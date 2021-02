Les gendarmes des Vosges rééditent leur poème à destination des usagers de la route

Les gendarmes vosgiens nous habituent depuis plusieurs années à faire de la prévention sur les réseaux sociaux via des messages humoristiques et ici poétiques ! Ce vendredi 12 février ils publient une "réédition" !

"Réédition" préviennent les gendarmes des Vosges sur les réseaux sociaux pour relancer leur #VendrediPoésie. Ce vendredi 12 février "Jean d'Arme" republie son texte à destination des usagers de la route. Première publication à l'été 2019, en plein chassé-croisé de vacanciers.

Revoilà le poème en vers pour inciter les automobilistes à respecter le code de la route.

Le texte débute par "Il était une fois... des conducteurs tellement en confiance qu'ils en oublièrent toute règle de prudence. Avec eux,le code de la route était souvent bafoué, Faisant fi du vivre-ensemble et des autres usagers. Heureusement que dans leurs courses effrénées, ils tombèrent sur des gendarmes chevronnés, qui sans état d'âme ni plaisir, suspendirent leur permis de conduite... (...) Certains détracteurs ne vont pas manquer d'écrire que la route est un espace de liberté, (...)Pourtant sans ambages, on vous le dit, il ne s'agit ici que de sauver des vies, c'est une vocation avant d'être un métier, notre engagement,votre sécurité". Et c'est signé "Jean D'Arme".

Vous êtes prévenus !