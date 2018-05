Tain-l'Hermitage, France

Samedi matin, vers 9h30, les gendarmes sont appelés par un habitant. Il pense que son voisin est en train d'être cambriolé. Les gendarmes arrivent très vite sur les lieux, une maison au bord de la Nationale 7.

L'un des deux cambrioleurs est interpellé, mais l'autre tente de s'échapper par derrière. Il est rattrapé. Dans leur sac, des bijoux et un pied de biche. Mais surtout, les gendarmes retrouvent dans leur voiture un petit carnet.

35 noms de commerçants drômois

Dans le carnet, les malfaiteurs ont minutieusement noté les noms, prénoms et adresses de commerçants de Saint-Vallier, Tournon, Dieulefit et Valence. Avec, en plus, la distance entre leur domicile et leur travail.

En tout, 35 noms et adresses. C'est d'ailleurs une boulangère qui venait d'être cambriolé. Elle était en haut de liste.

Les deux cambrioleurs ont 45 et 51 ans. Ils sont originaires du sud, vers Toulon. Ils sont connus pour des faits similaires. Placé en garde à vue ce samedi, ils seront jugés en comparution immédiate lundi.