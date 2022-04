Les gendarmes du Bas-Rhin recherchent les propriétaires d'objets volés

Plus d'une centaines d'objets volés en Alsace vont peut-être bientôt retrouver leurs propriétaires. Les gendarmes du Bas-Rhin publient, ce mercredi, les photos de ce butin sur un site pour que les personnes concernées se manifestent.

Ces montres, ces bijoux et ces sacs de luxe ont été retrouvés lors de différentes perquisitions aux domiciles d'une équipe de cambrioleurs. Les malfrats ont été interpellés début avril. Ils sont soupçonnés d'avoir commis une série de cambriolages en entrant par effraction dans des habitations en Alsace, depuis le début de l'année 2022.

Une démarche par mail

Pour vérifier si l'un de vos objets volés est dans le lot, il faut se rendre sur le site mis en place par la gendarmerie. Puis, envoyer un mail à l'adresse suivante : br.molsheim@gendarmerie.interieur.gouv.fr. Dans le courriel, il faut préciser son identité, son adresse, son numéro de téléphone et les numéros de photographie correspondant aux objets volés. Si possible, il faut également indiquer la date et les circonstances du cambriolage.