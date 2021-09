Les gendarmes du Cantal lancent un appel à témoins après un accident dimanche à Riom-ès-Montagnes

Une voiture et une moto sont entrées en collision à 16H30 dimanche dernier à l'intersection des routes départementales 3 et 678. Le motard a été blessé et la compagnie de gendarmerie de Mauriac cherche à déterminer les circonstances de l'accident.