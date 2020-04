Les gendarmes du Cher mobilisés ce weekend pour dissuader les départs en vacances

Vous verrez beaucoup de bleu ce weekend sur le bord des routes du Cher. Deux raisons à cela explique le Préfet du département : "des comportements dangereux et irresponsables ont été constatés par les forces de gendarmerie et police nationale sur tous les axes routiers de notre département". La preuve en image avec cette publication des gendarmes du Cher sur leur page Facebook.

Il s'agit d'une piqûre de rappel à ceux qui pensent que parce qu'ils sont seuls ou presque sur certaines routes, ils peuvent rouler de façon imprudente. Ce weekend de contrôles renforcés se trouve aussi être celui des vacances en Berry et c'est tout sauf un hasard.

Des contrôles fixes, et des patrouilles mobiles en nombre

L'autre objectif c'est en effet de dissuader les éventuels départs en vacances, alors que nous sommes toujours en confinement. Il est toujours interdit de se rendre dans la famille ou de louer une maison pour prendre quelques jours de repos notamment, et comme on l'a vu en région parisienne le weekend dernier, les forces de l'ordre veilleront à ce que ces interdictions soient respectées. "Des points de contrôles fixes et des patrouilles mobiles de gendarmerie et de police seront engagées dans une manœuvre départementale globale et forte entre le 10 et le 13 avril" précise le Préfet du Cher, qui ajoute que ces contrôles seront effectués de jour comme de nuit. Les vacances devront attendre, pour la sécurité de tous.