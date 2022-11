Les gendarmes du Cher vigilants sur les vols de fret et de carburant

Les gendarmes distribuent des flyers (rédigés en cinq langues) aux routiers pour leur rappeler quelques conseils de prévention et éviter d'être la cible de ces bandes souvent organisées. Des conseils également pour éviter les vols de carburant. Pas de panique, pour ce routier. Si les gendarmes l'arrêtent, c'est juste pour discuter avec lui. Ce chauffeur est plutôt résigné concernant les vols de carburants : " J'ai une technique. Partout où je m'arrête, je démonte le bouchon. Je laisse le réservoir ouvert. Cela évite la casse et qu'ils me percent le réservoir ; ce qui coûte très cher à réparer. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de souci."

Le capitaine Sébastien Brunet, commandant de l'escadron de sécurité routière du Cher, et une dizaine de gendarmes mobilisés sur l'aire de Marmagne © Radio France - Michel Benoit

Quatre vols de carburant signalés depuis le début de l'année sur l'A71 dans le Cher... C'est finalement peu et zéro vol de fret. Ils sont plus courants près des grosses agglomérations ou sur les axes Nord/Sud. Les gendarmes du Cher jouent également la carte de la dissuasion : des patrouilles se rendent régulièrement la nuit sur les aires pour renforcer la sécurité. : " On se montre, on occupe le plus possible le terrain " explique le capitaine Sébastien Brunet, commandant de l'escadron de sécurité routière du Cher. " Par cette opération, on veut rappeler les bons gestes à adopter pour limiter les risques. Il faut banaliser le plus possible la marchandise. Pas d'inscription ou le moins possible sur les remorques, pas d'étiquettes indicatives ou explicites sur les palettes. On recommande aussi d'utiliser des balises pour pouvoir tracer les marchandises. Si possible, renforcer les bâches, même si cela coûte cher. Laisser les portes des remorques ouvertes si elles sont vides. Sinon, utiliser des cadenas spécifiques. On recommande aussi d'équiper les camions de petites caméras embarquées. Et on recommande aux chauffeurs de se garer sur les aires de services, et non sur les simples aires de repos. Les aires de services sont généralement équipées de caméras. Et bien sûr, ne pas stationner seul."

Certaines aires de services sont équipées de caméras. © Radio France - Michel Benoit

Dernière recommandation : ne pas intervenir en cas de tentative de vol... pour éviter d'être blessé.