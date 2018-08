Une femme a disparu jeudi dans le Finistère, les gendarmes l'ont retrouvée et ranimée alors qu'elle tentait de se suicider.

Ploumoguer, France

Les gendarmes de Plouzané ont sauvé une disparue jeudi dans le Finistère. Une femme avait disparu du bourg la veille à 20h30, alerte donnée jeudi après-midi. Ils ont localisé son téléphone à Ploumoguer à 10 km de là et retrouvé sa voiture un peu avant 16 heures. La conductrice était inanimée sur le siège avant, elle avait laissé une lettre et une photo de son fils sur le tableau de bord. Elle n'avait plus ni pouls, ni respiration, ses jambes étaient cyanosées.

Les gendarmes ont réussi à la ranimer, avec un massage cardiaque et du bouche à bouche. La femme a alors vomi, les militaires ont repris les gestes de premiers secours en attendant les pompiers et le SAMU qui ont pu la ranimer.

"La réactivité des gendarmes et leurs connaissances des gestes de premier secours ont certainement permis de _sauver une vie"_, estime la gendarmerie du Finistère.