Les gendarmes du Gard à la recherche de personnes victimes d'un site d'escort girls

Depuis le début de l'année, plusieurs personnes ayant répondu favorablement à des annonces d'escort girl via le site internet COCO.GG ont été agressées et volées à leur arrivée au rendez-vous fixé sur la commune de Jonquières-Saint-Vincent. Plusieurs individus masqués et armés d'objets contondants ou de couteaux les attendaient. Les gendarmes de la brigade de recherches de la gendarmerie de Nîmes ont ouvert une enquête. Ils demandent aux personnes ayant été victimes de tels agissements sur la commune de Jonquières-Saint-Vincent et qui n'ont pas déposé plainte, de se signaler en appelant le 04.66.38.50.36. La gendarmerie recommande et conseille vivement de ne pas honorer les rendez-vous via ces sites qui peuvent mettre en péril la sécurité des personnes.

ⓘ Publicité